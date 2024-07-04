盤後速報 - 映興(3597)下週(7月11日)除息0.3元，預估參考價23.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
映興(3597-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月4日)收盤價24.25元計算，預估參考價為23.95元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
映興(3597-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。近5日股價上漲1.04%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|24.25
|0.3
|1.24%
|0.0
|2023/07/03
|25.65
|1.6998
|6.63%
|0.0
|2022/07/14
|23.9
|1.7
|7.11%
|0.0
|2021/07/28
|29.65
|1.2
|4.05%
|0.0
|2020/08/27
|17.3
|0.8497
|4.91%
|0.0
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