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鉅亨速報

盤後速報 - 映興(3597)下週(7月11日)除息0.3元，預估參考價23.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

映興(3597-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月4日)收盤價24.25元計算，預估參考價為23.95元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

映興(3597-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。近5日股價上漲1.04%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 24.25 0.3 1.24% 0.0
2023/07/03 25.65 1.6998 6.63% 0.0
2022/07/14 23.9 1.7 7.11% 0.0
2021/07/28 29.65 1.2 4.05% 0.0
2020/08/27 17.3 0.8497 4.91% 0.0

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