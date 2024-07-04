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鉅亨速報

盤後速報 - 定穎投控(3715)下週(7月11日)除息1.5元，預估參考價62.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

定穎投控(3715-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月4日)收盤價63.80元計算，預估參考價為62.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

定穎投控(3715-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲0.95%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 63.80 1.5 2.35% 0.0
2023/07/13 30.6 0.79982 2.61% 0.0

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