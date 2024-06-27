鉅亨網新聞中心 2024-06-27 18:00

美股漲多震盪，月線以上都是多方趨勢，不用自己嚇自己，台股也是相同的狀況，多方趨勢不變，目前在 5 日和 10 日線區間震盪洗盤，等待表態的關鍵 K 棒，會決定七月行情，投資朋友一定要加入蘇建豐 LINE 群組，即時掌握操作訊息，即時掌握盤勢。權值股 F4，台積電 (2330-TW)，鴻海 (2317-TW)，聯發科 (2454-TW)，廣達 (2382-TW)，震盪整理，多方格局沒有改變，想要操作的朋友反而要趁震盪切入；櫃買指數先創高，中小型股會先領軍攻擊，投資朋友要把握，現在佈局七月營收往上或有題材的族群，獲利更快更多。

蘇建豐最新佈局【發電 & 軍工雙飆股】，綠電營運回溫，切入軍工無人機，營收開始成長，股價打出 8 個月大底型態，今天平盤開始佈局，現買現賺漲停，潛在上漲空間高達 + 40~50%，起漲點不要錯過！

蘇建豐最新佈局【暑假飆股】，暑假來到營運增溫，新產品推出挹注第三季營收，股價打出兩年半大底型態，今天周線轉強開始佈局，現買現賺漲停，潛在上漲空間高達 30~40%，起漲點就是第一時間卡位。

蘇建豐提到，扇出型面板級封裝果然變成市場主流，蘇建豐早在 5/29 就開始與投資朋友分享此族群，群創 (3481-TW)，友威科 (3580-TW)，東捷 (8064-TW) 都大漲，不追價，拉回可以留意，尤其是 CoWoS 新王者 - 友威科 (3580-TW)，直接拉出三根漲停，台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，5/29 開始佈局，一路買一路加碼，完全不用追價，連續三天漲停，股價 61~86.4 元，短線急漲價差操作，賣出一半持股大賺 + 41%，部位又大，直接賺大錢，單單友威科，龍哥超多位會員朋友，達陣百萬獲利，今天除息 2.02 元，先觀察填息狀況，持股一半安心續抱。

京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，營收和獲利持續成長，股價剛突破的時候佈局，短短五天，迎接四根漲停，持股大賺 + 38%，跟著龍哥第一時間卡位，簡單大獲利！

【友威科第二】來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材，鋁合金基板獨家供應 XX 扇出型面板級封裝，五月營收年增 1XX% 為近 137 個月新高，下半年還會大幅度成長，股價突破轉強，6/24 平盤附近開始佈局，迎接兩根漲停，今天股價再大漲創高，目標很高，繼續佈局繼續加碼，把握佈局機會。

七月新飆股，友威科迎接 5 根漲停，京晨科第二 - 精聯迎接 4 根漲停，友威科第二???? 迎接 2 根漲停，還有發電 & 軍工雙飆股和暑假飆股，七月新飆股絕對不能放過。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

雲豹能源帶頭衝，綠電接下來該留意「這族群」，暑假飆股現在就是佈局機會!

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