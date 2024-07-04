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鉅亨速報

盤中速報 - 精聯(3652)大漲7.66%，報52元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 11:40

精聯(3652-TW)04日11:40股價上漲3.7元，報52.0元，漲幅7.66%，成交1,664張。

精聯(3652-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為自動辯識資料收集產品研發、設計、製造、全球銷售。

近5日股價下跌2.91%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-8 張
  • 外資買賣超：-151 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+143 張
  • 融資增減：-268 張
  • 融券增減：-218 張

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