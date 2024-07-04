盤中速報 - 精聯(3652)大漲7.66%，報52元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 11:40
精聯(3652-TW)04日11:40股價上漲3.7元，報52.0元，漲幅7.66%，成交1,664張。
精聯(3652-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為自動辯識資料收集產品研發、設計、製造、全球銷售。
近5日股價下跌2.91%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8 張
- 外資買賣超：-151 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+143 張
- 融資增減：-268 張
- 融券增減：-218 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 泰偉(3064)急拉3.13%報99.0元，成交25張
- 盤中速報 - 博磊(3581)股價拉至漲停，漲停價51.8元，成交2,948張
- 盤中速報 - 矽瑪(3511)大漲7.31%，報27.15元
- 盤中速報 - 川寶(1595)急跌-3%報40.3元，成交2,124張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇