盤中速報 - 精聯(3652)大跌7.04%，報46.25元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:52
精聯(3652-TW)27日10:52股價下跌3.5元，報46.25元，跌幅7.04%，成交7,019張。
精聯(3652-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為自動辯識資料收集產品研發、設計、製造、全球銷售。
近5日股價上漲48.29%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+349 張
- 外資買賣超：+473 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-124 張
- 融資增減：+1,892 張
- 融券增減：+282 張
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