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鉅亨速報

盤中速報 - 精聯(3652)大跌7.04%，報46.25元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:52

精聯(3652-TW)27日10:52股價下跌3.5元，報46.25元，跌幅7.04%，成交7,019張。

精聯(3652-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為自動辯識資料收集產品研發、設計、製造、全球銷售。

近5日股價上漲48.29%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+349 張
  • 外資買賣超：+473 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-124 張
  • 融資增減：+1,892 張
  • 融券增減：+282 張

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