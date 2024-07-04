盤後速報 - 欣興(3037)下週(7月11日)除息3元，預估參考價178.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
欣興(3037-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月4日)收盤價181.50元計算，預估參考價為178.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
欣興(3037-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB製造。近5日股價上漲1.67%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|181.50
|3.0
|1.65%
|0.0
|2023/07/13
|171.0
|7.99299
|4.67%
|0.0
|2022/07/15
|153.5
|3.4
|2.21%
|0.0
|2021/08/27
|139.5
|1.3929
|1.0%
|0.0
|2020/07/15
|52.2
|1.0919
|2.09%
|0.0
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