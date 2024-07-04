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鉅亨速報

盤後速報 - 欣興(3037)下週(7月11日)除息3元，預估參考價178.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

欣興(3037-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月4日)收盤價181.50元計算，預估參考價為178.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣興(3037-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB製造。近5日股價上漲1.67%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 181.50 3.0 1.65% 0.0
2023/07/13 171.0 7.99299 4.67% 0.0
2022/07/15 153.5 3.4 2.21% 0.0
2021/08/27 139.5 1.3929 1.0% 0.0
2020/07/15 52.2 1.0919 2.09% 0.0

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欣興181.5-0.82%

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