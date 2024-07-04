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鉅亨速報

盤後速報 - 英業達(2356)下週(7月11日)除息1.5元，預估參考價54.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

英業達(2356-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月4日)收盤價56.10元計算，預估參考價為54.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

英業達(2356-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。近5日股價下跌1.78%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 56.10 1.5 2.67% 0.0
2023/07/12 47.25 1.5 3.17% 0.0
2022/07/14 24.0 1.4 5.83% 0.0
2021/07/15 27.15 1.85 6.81% 0.0
2020/07/15 27.7 1.3 4.69% 0.0

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