盤後速報 - 英業達(2356)下週(7月11日)除息1.5元，預估參考價54.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
英業達(2356-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月4日)收盤價56.10元計算，預估參考價為54.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
英業達(2356-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。近5日股價下跌1.78%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|56.10
|1.5
|2.67%
|0.0
|2023/07/12
|47.25
|1.5
|3.17%
|0.0
|2022/07/14
|24.0
|1.4
|5.83%
|0.0
|2021/07/15
|27.15
|1.85
|6.81%
|0.0
|2020/07/15
|27.7
|1.3
|4.69%
|0.0
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