盤後速報 - 台亞(2340)下週(7月11日)除息0.5元，預估參考價43.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
台亞(2340-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月4日)收盤價43.70元計算，預估參考價為43.2元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
台亞(2340-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為有關光電半導體元件製造與銷售。有關半導體電子元件製造與銷售。以上各項目及其系統產品之研發設計製造銷售推廣及售後服務。近5日股價上漲7.38%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|43.70
|0.5
|1.14%
|0.0
|2023/07/18
|57.3
|1.0
|1.75%
|0.0
|2022/07/21
|44.4
|3.0003
|6.76%
|0.0
|2021/06/24
|26.45
|1.3927
|5.27%
|0.0
|2019/07/01
|21.1
|0.5
|2.37%
|0.0
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