search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 台亞(2340)下週(7月11日)除息0.5元，預估參考價43.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

台亞(2340-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月4日)收盤價43.70元計算，預估參考價為43.2元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

台亞(2340-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為有關光電半導體元件製造與銷售。有關半導體電子元件製造與銷售。以上各項目及其系統產品之研發設計製造銷售推廣及售後服務。近5日股價上漲7.38%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 43.70 0.5 1.14% 0.0
2023/07/18 57.3 1.0 1.75% 0.0
2022/07/21 44.4 3.0003 6.76% 0.0
2021/06/24 26.45 1.3927 5.27% 0.0
2019/07/01 21.1 0.5 2.37% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23522.531.51%
台亞43.70.11%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty