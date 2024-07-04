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鉅亨速報

盤後速報 - 仲琦(2419)下週(7月11日)除息0.3元，預估參考價31.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

仲琦(2419-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月4日)收盤價31.90元計算，預估參考價為31.6元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

仲琦(2419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊、電信產品。近5日股價上漲3.79%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 31.90 0.3 0.94% 0.0
2023/07/06 37.0 1.5 4.05% 0.0
2022/06/08 19.8 0.5 2.53% 0.0
2021/08/12 19.6 1.0 5.1% 0.0
2020/07/16 22.65 0.8 3.53% 0.0

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