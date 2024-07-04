盤後速報 - 仲琦(2419)下週(7月11日)除息0.3元，預估參考價31.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
仲琦(2419-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月4日)收盤價31.90元計算，預估參考價為31.6元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
仲琦(2419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊、電信產品。近5日股價上漲3.79%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|31.90
|0.3
|0.94%
|0.0
|2023/07/06
|37.0
|1.5
|4.05%
|0.0
|2022/06/08
|19.8
|0.5
|2.53%
|0.0
|2021/08/12
|19.6
|1.0
|5.1%
|0.0
|2020/07/16
|22.65
|0.8
|3.53%
|0.0
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