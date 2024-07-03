星亞登錄興櫃喊卡！7月底召開股臨會盡快重返興櫃市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-03 17:12

台亞 (2340-TW) 旗下星亞視覺 (7753-TW) 原訂於 6 月 25 日登錄興櫃，但在登錄興櫃前遭暫停，今 (3) 日召開記者會說明緣由。同時也宣布將於本月 30 日召開股臨會，屆時將再次修正公司章程及選任監察人，盡快依法重返興櫃市場。

星亞說明，之前已經獲准原預計 6 月 25 日以每股 45 元參考價登錄興櫃交易，但因公司章程修正刪除監察人及過渡條款的規定，有直接適用《證券交易法》以審計委員會取代監察人法律適用的疑義，因此科管局於登記章程時，同步為解任全體監察人的登記。

在星亞欠缺監察人的情形下，不合公開發行登錄興櫃要件，因此星亞與主管機關討論後，依規定先行申請廢止登錄興櫃，並於掛牌前夕 6 月 24 日遭櫃買中心公告取消星亞登錄興櫃。

台亞及星亞為釐清法律疑義，並委任陳昭龍律師對於法規及公司章程研究。陳昭龍律師表示，整件事情起因於法律銜接的空窗期，未於章程載明過渡條款，星亞已於 6 月 17 日接獲櫃買中心核准公開發行生效，則具備公開發行資格，也是以公開發行資格而於 6 月 17 日向科管局申請辨理變更公司章程，以因應登錄興櫃後選任獨立董事規定。

但星亞 6 月 21 日收到核准變更修正章程登記通知，卻發現核准公文上認為，現行星亞修正章程規定設置審計委員會取代監察人，因此將全體監察人解任之登記。櫃買中心則以監察人為公開發行公司生效要件，導致整件事情變成「有監察人才能辦理公發登錄興櫃，而登錄興櫃又需要修正章程取消監察人」的「雞生蛋 蛋生雞」循環事件。

針對全體監察人解任的突發狀況，星亞積極與主管機關溝通，獲得科管局及櫃買中心的體諒與指導。由於星亞 6 月 17 日尚未登錄興櫃，不適用《證券交易法》由審計委員會取代監察人的規定，部分星亞的章程不符合法律，因此由星亞向科管局申請撤銷「新訂章程、全體監察人解任」的登記。科管局也在今日函覆同意撤銷新版章程登記，回復 6 月 20 日科管局同意前的法律狀態，也就是回復星亞原版章程登記。