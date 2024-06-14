00915報喜！6月配息升至0.72元 年化配息率突破10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-17 16:03

今年來績效最強的高息 ETF－凱基優選高股息 30(00915-TW) 再報喜！6 月配息期後公告今 (17) 日出爐，每股配息金額大幅調高至 0.72 元，以 6 月 17 日收盤價 28.12 元計算，單次配息率約為 2.56%，年化配息率超過 10%。

根據凱基投信官網揭露，00915 本次收益分配組成，股利所得占比 10%，已實現資本利得占比 90%，推估帳上累積豐厚的已實現資本利得，是 00915 得以為投資人追求價差股息雙賺的關鍵。

00915 除息日訂於 6 月 19 日，參與除息最後買進日為 6 月 18 日，配息於 7 月 15 日入帳。

本次配息是 00915 掛牌上市以來的第六次配息，總計成立以來配息金額累積來到 3.13 元，過去五次配息皆順利完成填息，最近一次配息僅花 2 天就完成填息，最近四季平均也在 26 天完成填息，是 6 月季配台股 ETF 中，填息天數最短的，展現出股價動能競爭力。

法人觀察，00915 能次次精準填息，突出的股價動能功不可沒，績效表現就是最佳證明，統計 00915 今年以來累積漲幅達 27.96%，不僅高居高股息 ETF 之冠，更是唯一贏過大盤漲幅 26.20% 的高股息 ETF。事實上，00915 自 2022/8/9 上市以來，不到兩年時間股價已經上漲 86%，加上配發股息股價總報酬更是已經累積上漲 107%，繳出翻倍成長。