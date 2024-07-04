陸20城入選智慧聯網汽車「車路雲一體化」試點名單 拚2026統一標準

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 14:22

中國工信部週三 (3 日) 跟公安部、自然資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部共同公佈「車路雲一體化」的試點城市名單，作為測試智慧聯網汽車之用，力爭 2026 年建立統一共用的智慧聯網汽車「車路雲一體化」標準體系。

這 20 個試辦「車路雲一體化」的城市分別為北京、上海、重慶、廣州、深圳、鄂爾多斯、瀋陽、長春、南京、蘇州、無錫、杭州（含桐鄉及德清）、合肥、福州、濟南、武漢、十堰、長沙、海口（含三亞及瓊海）、成都。

根據中國工信部數據，目前中國共建設 17 個國家級智慧網聯汽車測試區、7 個車聯網先導區、16 個「雙智」試點城市，開放測試道路 32000 多公里，發放測試牌照超過 7700 張，測試里程超過 1.2 億公里，各地智慧化路側單元 (RSU) 部署超過 8700 套，多地開展雲控基礎平台建設。

《中國證券報》報導，中國各地「車路雲一體化」建設處於初級階段，尚未搭建形成完備的系統架構，基礎設施建設存在「碎片化」現象，難以支撐自動駕駛技術和網聯功能的規模化應用。

工信部裝備工業一司相關負責人表示，此次試點要打破不同領域、區域間的數據「孤島」，實現基礎共性數據的互通共用，以及基礎設施、服務與平台的跨域共用，支撐城市級乃至城際間智慧輔助駕駛、自動駕駛、智慧交通、智慧城市等多場景應用的商業模式探索。

車路雲一體化是中國未來智慧交通的重要方向之一，相關產業具有廣闊的市場前景。

根據中國汽車工程學會等機構發佈的《車路雲一體化智慧網聯汽車產業產值增量預測》，預計 2025 年與 2030 年車路雲一體化智慧網聯汽車產業產值增量為人民幣 7295 億元 (約 3.08 兆台幣)，以及 2 兆 5825 億元 (約 10.9 兆台幣)。