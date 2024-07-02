鴻海越南子公司斥39億元 租地委建興建廠房
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-02 19:33
鴻海 (2317-TW) 今 (2) 日公告，越南子公司 Fulian Precision Technology Component CO.,LTD，將斥資 1.19 億美元(約新台幣 39 億元)，以租地委建的方式，興建廠房。
據了解，Fulian Precision Technology Component 是鴻海旗下工業富聯 (601138-CN) 子公司鴻佰 (Ingrasy) 在越南轉投資公司，位於北江省；鴻海表示，此次建廠主要因應營運需求。
根據官網，Fulian Precision Technology Component 商業登記項目包含製造電子元件 (主機板)、生產電腦及電腦週邊設備 (伺服器、伺服器機箱)、通訊設備生產 (網卡、網路交換器、數位接收器；顯示卡等)。
另外，鴻海也公告，子公司基准精密工業 (惠州) 處分不動產，包含土地 46.4 萬平方公尺 (折合 14.05 萬坪)、廠房 16.67 萬平方公尺 (折合 5.04 萬坪)，交易金額人民幣 4.28 億元、處分利益人民幣 1.58 億元 (約新台幣 7.1 億元)。
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