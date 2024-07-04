盤中速報 - 大立光(3008)大漲7.12%，報2860元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:54
大立光(3008-TW)04日09:54股價上漲190元，報2860.0元，漲幅7.12%，成交1,112張。
大立光(3008-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。
近5日股價下跌2.55%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+161 張
- 外資買賣超：+69 張
- 投信買賣超：+121 張
- 自營商買賣超：-29 張
- 融資增減：-13 張
- 融券增減：-7 張
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