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鉅亨速報

盤中速報 - 大立光(3008)大漲7.12%，報2860元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:54

大立光(3008-TW)04日09:54股價上漲190元，報2860.0元，漲幅7.12%，成交1,112張。

大立光(3008-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。

近5日股價下跌2.55%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+161 張
  • 外資買賣超：+69 張
  • 投信買賣超：+121 張
  • 自營商買賣超：-29 張
  • 融資增減：-13 張
  • 融券增減：-7 張

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