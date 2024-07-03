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鉅亨速報

盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額3.98億

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 13:34

台股今日航運業類股表現強勁，03日13:33相關指數上漲2%，總成交額3.98億元，大盤占比0.31%。

該產業上漲家數4、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股正德(2641-TW)03日13:30股價上漲1.2元，報22.95元，漲幅5.52%。

航運運輸股價指數近5日上漲1.74%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 航運運輸股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.74% +2.93%
近一月 -5.1% +7.1%
近三月 +5.99% +8.38%
近六月 +7.59% +18.4%

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