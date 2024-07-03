盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額3.98億
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 13:34
台股今日航運業類股表現強勁，03日13:33相關指數上漲2%，總成交額3.98億元，大盤占比0.31%。
該產業上漲家數4、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股正德(2641-TW)03日13:30股價上漲1.2元，報22.95元，漲幅5.52%。
航運運輸股價指數近5日上漲1.74%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|航運運輸股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.74%
|+2.93%
|近一月
|-5.1%
|+7.1%
|近三月
|+5.99%
|+8.38%
|近六月
|+7.59%
|+18.4%
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