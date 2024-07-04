〈焦點股〉高價大商品熱賣受益於快物流 富邦媒填息行情發酵

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-04 11:41

國內電商龍頭 momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (4) 日進行除息交易，每股配發現金股利 14.8 元、股票股利 0.5 元，合計共 15.3 元創歷史次高，除息參考價 412 元，早盤以 413 元開出後，盤中最高來到 418 元，穩步走出填息行情。

電商市場已進入大者恆大時代，據資策會網購消費者調查，「物流速度」是消費者選擇電商平台的十大考量之一，因此，富邦媒除了成立自有車隊，也全力在各地布建衛星倉，力拚 momo 短鏈物流網絡更密集。

富邦媒在物流快速到宅的優勢下，正持續加強大型商品的行銷，可觀察到，近期強打夏季寵兒出遊檔期，母嬰外出用品 6 月買氣年增突破雙位數成長，又以育兒相對高單價的透氣汽座、防曬推車最熱賣。

富邦媒表示，以線上通路無限貨架的優勢，持續拓展母嬰商品規模，相關品牌數已破千個，提供商品選項超過 5 萬件。

另一方面，富邦媒全力促銷行李箱，今年以來行李箱狂銷破 16 萬顆，又以 28 吋以上大行李箱熱銷，占整體行李箱銷售比重高達 55%。