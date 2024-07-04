減肥神藥成分「司美格魯肽」恐致失明！諾和諾德跌近3%

鉅亨網編譯許家華 2024-07-04 06:47

外電周三 (3 日) 報導，國際知名醫學期刊《美國醫學會雜誌》眼科子刊《JAMA Ophthalmology》刊登了一項研究結果，稱服用司美格魯肽 (semaglutide) 與罹患「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」(NAION)之間存在相關性風險。

這項研究出自美國麻省眼耳醫院 (Massachusetts Eye and Ear)，該院是治療眼、耳、鼻、喉以及頭頸部疾病的專科醫院，同時也是哈佛大學醫學院的附屬教學醫院。

研究結果顯示，服用司美格魯肽用於治療 2 型糖尿病的患者患上 NAION 的概率是接受其他類型治療的患者的 4.28 倍；而服用司美格魯肽用於減肥的患者患上 NAION 的概率則是服用其他類型減肥藥的 7.64 倍。

NAION 是臨床上一種急性視神經病變，嚴重危害視功能，表現為急性、典型的單側和無痛性視力喪失、同側相對瞳孔缺陷 (RAPD)、視神經腫脹 (扇形或彌漫性)。目前，NAION 的發病機制尚不明確，視功能損害多是不可逆的，部分患者最終失明。

論文指出，服用藥物出現 NAION 的病例數量很少，只有 37 例，限制了研究的統計能力。哈佛大學的研究人員和其他專家都表示，這些發現並不能證明藥物導致了眼部並發症，必須在更多醫院、更大規模的研究後才能證實這一結果。

未參與研究的加拿大不列顛哥倫比亞大學的藥物安全研究員 Mahyar Etminan 表示，這種潛在風險「絕對應該得到更仔細的審視」，「這是一種非常嚴重的情況，如果屬實，應該會改變風險收益之間的平衡」。

諾和諾德研發的司美格魯肽是減肥藥 Wegovy 和糖尿病藥物 Ozempic 的藥物有效成分，目前科學界基本上認為這類藥物是安全的，但隨著它們被更多人使用，研究人員正在尋找是否有先前未知的副作用出現。