《南方公園》魔咒落在減肥藥領域！諾和諾德、禮來恐修正

鉅亨網編譯許家華 2024-05-30 14:21

過去一年，醫藥投資產業的股票出現了巨大波動，其中一個領域特別引人注目：減肥藥，其中諾和諾德和禮來漲幅最龐大，但《南方公園》魔咒恐發威，股價面臨修正。

自 2022 年底以來，減肥藥市場蓬勃發展，其大規模增長的潛力讓領先市場競爭的兩家製造商股票大幅上漲：Ozempic 和 Wegovy 的生產商諾和諾德 (NVO-US) ，以及生產 Mounjaro 和 Zepbound 的禮來公司 (LLY-US)，這兩檔股票今年迄今的漲幅均已創 1997 年以來的最大漲幅。

然而，晨星分析師認為，目前這兩檔的交易價格已經進入高估領域，想進入這潛在、重要市場的投資者必須判斷此領域中哪些股票的估值更具吸引力。

一系列新研究不斷發表，例如 Wegovy 迄今為止最長的臨床試驗，各大藥廠之間的競爭更加激烈。

晨星醫療保健策略師 Karen Andersen 表示：「我們認為當前股價未正確衡量降價和競爭的問題，更沒考慮患者因耐受性、成本或長期安全問題而停止治療的風險。」

主要減肥藥股與其 12 個月表現

諾和諾德：60.6%

禮來公司：78.1%

輝瑞：負 17.9%

安進：44.7%

羅氏：負 14.7%

減肥藥對製藥股的巨大影響

美國肥胖問題嚴重，製藥公司多年來一直試圖開發有效的治療方法。 晨星醫療保健研究總監 Damien Conover 表示，「我們從未見過這種程度的創新，看看過往，肥胖一直是許多藥物開發失敗的領域，因此大放厥詞的說『這次不一樣』是很危險的事，但這次真的有些不同。」

「在數據、批准、短缺.... 一步步慢慢實現之後，股價就起飛了，我認為我們的預期都沒有那麼高，因為諾和諾德之前的減肥藥 Saxenda 並不是很成功，大概僅能讓體重減少 5%。」

然而，投資人現在肯定已經注意到，製藥股的格局正在改變。這一定程度是因為禮來公司的減肥藥療法中出現無與倫比的功效，其股價在 2023 年大漲也反映出此一進展。同時，以市值衡量，諾和諾德已成為歐洲最大的公司。

減肥藥市場潛力

Conover 和 Andersen 預計，到 2031 年，全球減肥藥市場將達到 1200 億美元，其中大部分市場將由諾和諾德和禮來公司相互瓜分。

這些藥物（稱為 GLP-1，也用於治療第 2 型糖尿病）所採用的治療方法的整體市場規模更大，約為 1700 億美元。

Conover 和 Andersen 預測，25% 以上的美國肥胖症患者和 15% 以上的過重美國人將在未來 10 年內接受治療，其中絕大多數將接受品牌 GLP-1 療法，而大部分銷售額將流向諾和諾德和禮來公司。

《南方公園》魔咒？

《南方公園》是一部在美國熱播了二十多年的喜劇動畫片。而在美股投資界，一直流傳著「《南方公園》魔咒」的說法：凡是在這部動畫片中出現的股票名字，都會在接下來的不久後遭到拋售。

而如今，《南方公園》的魔咒降臨到了減肥藥領域。

上周最新播出的《南方公園：肥胖的終結》劇集中，講述了近期越來越受歡迎的減肥藥「瘦瘦筆」：司美格魯肽 (semaglutide) 和替爾泊肽 (Tirzepatide)。這兩款減肥藥分別是諾和諾德和禮來公司旗下的熱門商品。

市場研究公司 Spectra Markets 研究發現，當一家美國上市公司出現在《南方公園》的某一集中時，往往標誌著該公司股價將短期見頂。

此前出現的公司也都在未來一年大多數時間表現不佳，例如：大麻公司 MedMen 和 Tilray (TLRY-US)，昔日社群媒體巨頭 Twitter 和 Meta (META-US) 平台，以及消費性公司星巴克 (SBUX-US) 和沃爾瑪 (WMT-US)。

該魔咒背後的道理是：如果該公司成為《南方公園》的話題，表示眾所周知，市場已經充分消化，此前大幅跑贏大盤的表現都有回歸均值的「正常化」風險。