長假不利工作天數 蘋果供應鏈華通及臻鼎5月營收較上月下滑

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 18:33

在中國大陸五一長假造成工作天數減少影響之下，已公布最新營收資訊的蘋果供應鏈臻鼎 - KY(4958-TW) 及華通 (2313-TW)，5 月營收都較 4 月下滑，臻鼎 - KY 今 (6) 日公布 2024 年 5 月營收 106.39 億元，月減 3.78%，年增 28.6%，創下歷年同期次高；累計 2024 年 1-5 月營收 542.07 億元，年增 15.4%。

臻鼎 - KY 表示，5 月營收持續年增，四大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車用 / 伺服器 / 基地台與 IC 載板皆分別年增雙位數。累計前 5 個月而言，IC 載板營收增速最高，較去年同期倍增，符合公司先前預期。

以全年的角度來看，臻鼎 - KY 指出，第二季仍是營運淡季，隨著第三季進入傳統旺季，預期客戶新品備貨需求以及 IC 載板、伺服器、車載營收貢獻升溫，將帶動公司下半年營運表現。

臻鼎 - KY 2024 年第一季營收爲 325.1 億元，毛利率 16.42%，季減 5.05 個百分點，年增 0.33 個百分點，第一季歸屬母公司稅後純益 9.77 億元，季減 72.12%，年增 94.08%，每股純益 1.03 元，爲歷年同期次高。預估第二季營收將相對於第一季溫和成長。

華通 2024 年 5 月營收 57.02 億元，月減 2.65%，年增 20.39%，2024 年 1-5 月營收 271.17 億元，年增 18.65%。