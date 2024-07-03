三立董座取得大魯閣一席董事 雙方拓娛樂開發合作

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-03 19:10

大魯閣 (1432-TW) 今 (3) 日公告法人董事代表人異動，對此，大魯閣說明，本次辦理私募引進策略性投資人，三立電視董事長張榮華以個人名義參與認購 5000 張，合計 7250 萬元，並透過改派取得一席董事。

大魯閣說明，張榮華參與私募共 7250 萬元，並指派三立電視董事長室特助馬振偉，進入大魯閣董事會擔任董事，藉此深化雙方合作與交流。

大魯閣完成增資後，張榮華持有大魯閣股權約 4.63%。

三立集團於 2018 年成立三立影城，並擁有埔心牧場、台南頑皮世界野生動物園，其中，埔心牧場將開發為影視拍攝基地和主題遊樂園。

大魯閣說明，張榮華除了看好大魯閣美國子公司未來的發展，未來雙方也將在休閒娛樂開發與經營經驗的交流以及媒體宣傳上，展開合作。

大魯閣日前成立美國子公司，以積極拓展美國運動休閒事業，初期採全直營模式，在商場、購物中心等通路設置娛樂型的棒壘球打擊中心，最快今年底可開出首家店。