三立董座取得大魯閣一席董事 雙方拓娛樂開發合作
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-03 19:10
大魯閣 (1432-TW) 今 (3) 日公告法人董事代表人異動，對此，大魯閣說明，本次辦理私募引進策略性投資人，三立電視董事長張榮華以個人名義參與認購 5000 張，合計 7250 萬元，並透過改派取得一席董事。
大魯閣說明，張榮華參與私募共 7250 萬元，並指派三立電視董事長室特助馬振偉，進入大魯閣董事會擔任董事，藉此深化雙方合作與交流。
大魯閣完成增資後，張榮華持有大魯閣股權約 4.63%。
三立集團於 2018 年成立三立影城，並擁有埔心牧場、台南頑皮世界野生動物園，其中，埔心牧場將開發為影視拍攝基地和主題遊樂園。
大魯閣說明，張榮華除了看好大魯閣美國子公司未來的發展，未來雙方也將在休閒娛樂開發與經營經驗的交流以及媒體宣傳上，展開合作。
大魯閣日前成立美國子公司，以積極拓展美國運動休閒事業，初期採全直營模式，在商場、購物中心等通路設置娛樂型的棒壘球打擊中心，最快今年底可開出首家店。
大魯閣表示，美國不少城市經濟發展單位、土地開發商、不動產仲介業者及商場經營者表達對大魯閣娛樂型棒壘球打擊場具高度興趣，各方主動提出合作邀約。
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