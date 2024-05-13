美而快連虧二季 將洽特定人私募拚拓展複合商場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-13 09:41

服飾電商業者美而快 (5321-TW) 公布第一季財報，稅後虧損 3834 萬元，每股虧損 0.77 元，連虧 2 個季度，董事會決議通過私募普通股案，將引進策略性投資人，以強化競爭優勢；展望後市，美而快表示，至年底前尚有 7 間複合式商場籌備中，未來貢獻營收和獲利可期。

美而快指出，本次私募股數不超過 5000 張，將洽特定人，以能為營運產生直接或間接助益者為首要考量，朝拓展 UR Living 複合式商場發展，並強化線上線下相互導流的 OMO 虛實整合效益。

美而快 2022 年起以 PAZZO 形象概念店開設首家實體門市後，近兩年即積極投入自創品牌 UR Living 複合式商場的擴展作業，截至 3 月底已設有 4 家據點，展店效益逐漸發酵，最新公布的 4 月合併營收達 2.83 億元，創去年 9 月以來高點。

美而快表示，UR Living 複合式商場尚有 7 家籌備中，年底前將全數開出，估全年來自實體通路的營收占比將達 30%，但因多家 UR Living 複合式商場開業在即，現處展店籌備期，租金和相關費用等已發生，造成第一季營業損失 1028 萬元，「處必要陣痛期」，預期下半年各門市陸續開業挹注營收後，獲利可望回升。