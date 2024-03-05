持股就送 大魯閣股東會紀念品送價值3600元抵用券及超商咖啡

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-05 17:38

近年最受投資大眾喜歡的大魯閣 (1432-TW) 股東會紀念品來了，今年確定將提供股東高達 3600 元的消費抵用券，總價值續創歷年新高紀錄，股東持股不限股數皆可領，而大魯閣今年更與統一超 (2912-TW) OPENPOINT 跨業合作，贈送股東 CITYCAFE 美式咖啡 1 杯，若想參與的投資戶最後買進日為 3 月 28 日。

大魯閣今日公布今年股東會紀念品，總價值達 3600 元創新高，大魯閣將透過大魯閣 PlusAPP 提供股東「800 元消費抵用券」、8 張「每月玩樂買 1 送 1 券」，並加碼 OPENPOINT，股東可兌換 1 杯美式咖啡。

大魯閣說明，今年的股東會紀念品不限股數均發放予股東，但對持股超過 1000 股的股東，另再加發消費抵用券 800 元，由於今年股東會預計於 5 月 31 日舉行，3 月 28 日為有權參加股東會的最後買進日，而紀念品自 5 月 31 日起可透過 APP 線上領取使用。

大魯閣於 2021 年首創以官方 APP 發放股東會紀念品，激勵股東人數逐年成長，從 2021 年的 1.1 萬增加到超過 17 萬人，挹注消費總額超過 5000 萬元，除了挹注營收，也有效加速大魯閣數位經營的進程。

而大魯閣今年首度進行跨界合作，股東可在全台 7-ELEVEn 兌換 CITYCAFE 美式咖啡 1 杯，未來 OPENPOINT 共通性點數也可在大魯閣各運動休閒場館使用。