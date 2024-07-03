個資防護需求升溫 安碁資訊6月營收近20%寫新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-03 18:37

資安服務廠商安碁資訊 (6690-TW) 今 (3) 日公布 6 月合併營收達 2.04 億元，月增 19.58%，年增 19.59%，創單月新高紀錄，第二季合併營收 5.29 億元，年增 18.49%，上半年合併營收 9.81 億元，年增 15.63%，也創同期新高。

安碁資訊說明，營收來源除了原有的簽約專案外，新增來自政府機關資料備援案、企業及政府的端點監控服務，隨著個資法的規範，百貨旅遊、電商平台及第三支付等業者在個資防護的服務需求，均明顯上升。

安碁資訊進一步指出，詐騙集團以網路、電信無差別攻擊，利用 line 訊息、一頁式網頁廣告、分期付款電話詐騙等手法進行網購詐騙，據刑事局統計，去年民眾被詐騙金額累積高達 88.78 億元，因此，在網路威脅加劇的數位化世代，不論是企業或個人，都要培養對資料安全防護的重要意識。

安碁資訊總經理吳乙南說，資本額不太大的網購業者或是中小微型企業，在個資防護至少要做到 3 項措施，建議是，第一，每半年至少安排 2-3 個小時的「員工資安教育訓練」，養成正確的資安意識，其次，企業要進行「社交工程演練」，駭客攻擊常透過釣魚郵件的檔案下載、照片點選及不明網站連線，植入後門或惡意程式，導致企業個資、營業機敏資料遭竊，因此，須強化企業員工在郵件或簡訊有辨識和預防各種資安威脅的警覺能力。

最後，要定期進行著重在惡意程式行為分析的「惡意程式檢測」，有別於防毒軟體，主要目的在於發現電腦、伺服主機的風險等級，盡早發現檢測出風險等級高的端點設備，避免可能的資安威脅。