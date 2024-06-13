群創攜手法務部調查局 建立資安安全數位生態圈

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-14 17:55

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (14) 日宣布，與法務部調查局簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄 (MOU)，產官強強聯手、交流資安威脅情資與駭客滲透攻擊等新興科技犯罪手法，強化防禦能量，提升數位安全韌性。

群創總經理楊柱祥表示，為強化資安防護韌性與管理機制，群創成立數位發展暨資訊安全中心，對內訂立資訊安全政策、定期進行資安事故演練、辦理員工資安教育訓練及宣導，強化全體安全意識，提升危機敏感度。

群創對外則已加入 SP-ISAC 科學園區資安資訊分享與分析中心、參與 TWCERT/CC 台灣電腦網路危機處理暨協調中心建立聯防，加入國際資安組織 FIRST, 與產業同業、供應鏈分享最新趨勢和行動方案，提升台灣產業資安防護水平。

台南市調查處作為執法機構，具有豐富的調查經驗和專業資源，可共享資安威脅情報、專業技術支援，給予企業相關資安事件的協助，面對日益複雜的資安挑戰，透過合作共同推動產業穩定發展，為台南加速打造具韌性的智慧城市。

群創表示，公司目前已取得 ISO27001、TISAX AL3 等資安認證，此次與台南市調查處簽屬資安聯防合作備忘錄除強化企業數位韌性，確保營運安全，與客戶及供應鏈夥伴建立長久穩固的合作關係。