〈國泰永續金融論壇〉經部次長：台灣不缺電 大家可放心發展AI及淨零

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-03 18:27

國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇今 (3) 日登場，經濟部常務次長連錦漳受邀致詞時指出，奉經濟部長郭智輝指示， 向大家宣導台灣不缺電，請大家努力、放心的去發展 AI 及淨零減碳；他也呼籲企業，若想將 ESG 推廣得更加淋漓盡致，就是幫年輕人加薪。

國泰金控已連續 8 年舉辦「永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，今年以「淨零轉型競爭力」為主題。連錦漳讚許國泰金能夠挺身而出，大力推動減碳行動，對於整個台灣的產業，無論是製造業、服務業或金融業等，在減碳上都有很大的幫助。

經濟部長郭智輝今天因立法院議程安排，無法出席本屆國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，不過，連錦漳指出，部長有交代，要向大家報告，台灣要發展能源、減碳，雙軸時代都需要電，強調我們電是足夠的，不會缺電，請大家可以放心，努力地去發展 AI 及淨零減碳。

連錦漳表示，根據模型初估，企業減碳最關鍵的時期應落在 2026 至 2030 年，尤其 2030 年是一個最關鍵的指標，台灣需要的綠電估達 400 億度，我們正從風、光、儲電等多元能源發展，一定會提供足夠的綠電供大家使用。

連錦漳說，國泰金控是第一家提供離岸風電融資的金融機構，也是首家響應經濟部電證合一的業者，現在已有許多出租大樓都依循國泰金模式要來買綠電，讚許國泰金不僅自身推廣 ESG，同時擴及到承租戶。