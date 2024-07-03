全球CEO轉型策略半數擁抱 AI！未來1年將聚焦投資AI、數據和資安

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-03 16:01

安永發布今 (3) 日發佈最新一季 CEO 展望脈動調查，結果顯示，有 65%CEO 對企業的獲利能力表示樂觀，同時未來一年內的轉型策略重點，受訪 CEO 最多將投資人工智慧 (AI) 在內的科技以提高生產力 (47%)，其次加強數據管理和網路安全 (45%)，以及管理端到端的成本 (38%)。

安永調查全球大型企業的 1,200 名執行長及 300 名機構投資人，在快速變化的全球經濟格局中，對於董事會議程優先事項的看法。

結果顯示，當前的經濟環境充滿挑戰，CEO 們對於全球整體的商業環境包括全球經濟成長、通膨是否緩解、地緣政治穩定性等，多認為維持不變，但有些現象顯示復甦的潛力，

此外，多數對於企業獲利持較樂觀的看法。全球 CEO 們對收入和利潤的增加仍保持樂觀；60% 受訪 CEO 對未來的企業收入成長抱持著信心，65%CEO 對企業的獲利能力表示樂觀。

由於 AI 近年快速進入企業應用及人類生活，企業短期目標最多的是投資人工智慧 (AI) 在內的科技以提高生產力；但長期來看，機構投資人則期望實現淨零目標，開拓新收入來源。

調查在未來一年內的策略重點，受訪 CEO 認為前三項重要的公司策略，分別是投資人工智慧 (AI) 在內的科技以提高生產力 (47%)，加強數據管理和網路安全 (45%)，以及管理端到端的成本 (38%)。

以未來三年的長期目標來看，期望企業進行的策略重點前三名，分別是使公司的商業模式和營運脫碳並實現淨零排放 (43%)，保障收入成長與創造新的收入來源 (41%)，及投資 AI 在內的科技 (34%)。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬表示：台灣近期在 AI 應用領域受到全球的關注，在 AI 的未來發展擁有先行優勢。而 AI 發展以大型科技公司為主，但國內產業高達九成以上為中小企業，要如何投資 AI 技術或獲得相關人才，仍是有待了解的議題。