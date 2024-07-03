鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至3.15元，預估目標價為94.14元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 18:15
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.2元下修至3.15元，其中最高估值3.92元，最低估值2.74元，預估目標價為94.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.92(4.09)
|4.46
|4.62
|4.39
|最低值
|2.74(2.74)
|2.67
|2.64
|4.39
|平均值
|3.2(3.22)
|3.61
|3.95
|4.39
|中位數
|3.15(3.2)
|3.58
|4
|4.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|533.60億
|568.61億
|600.18億
|566.55億
|最低值
|477.68億
|484.23億
|482.60億
|566.55億
|平均值
|494.19億
|518.85億
|545.35億
|566.55億
|中位數
|489.67億
|514.70億
|543.79億
|566.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|3.73
|營業收入
|374.20億
|444.93億
|467.92億
|511.91億
|513.62億
詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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