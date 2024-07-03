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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至3.15元，預估目標價為94.14元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 18:15

根據FactSet最新調查，共35位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.2元下修至3.15元，其中最高估值3.92元，最低估值2.74元，預估目標價為94.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.92(4.09)4.464.624.39
最低值2.74(2.74)2.672.644.39
平均值3.2(3.22)3.613.954.39
中位數3.15(3.2)3.5844.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值533.60億568.61億600.18億566.55億
最低值477.68億484.23億482.60億566.55億
平均值494.19億518.85億545.35億566.55億
中位數489.67億514.70億543.79億566.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS--------3.73
營業收入374.20億444.93億467.92億511.91億513.62億

詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNKE

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