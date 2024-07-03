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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為54.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 16:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.92元上修至5.22元，其中最高估值7.23元，最低估值3.97元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.23(7.23)9.4510.486.57
最低值3.97(3.97)5.436.726.57
平均值5.45(5.39)7.188.326.57
中位數5.22(4.92)6.317.676.57

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.83億25.28億27.88億22.84億
最低值15.76億20.09億21.94億22.84億
平均值16.89億22.38億25.63億22.84億
中位數16.97億22.99億26.19億22.84億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入4.16億2.74億6.52億11.44億11.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIST

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