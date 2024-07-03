鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為54.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 16:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.92元上修至5.22元，其中最高估值7.23元，最低估值3.97元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.23(7.23)
|9.45
|10.48
|6.57
|最低值
|3.97(3.97)
|5.43
|6.72
|6.57
|平均值
|5.45(5.39)
|7.18
|8.32
|6.57
|中位數
|5.22(4.92)
|6.31
|7.67
|6.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.83億
|25.28億
|27.88億
|22.84億
|最低值
|15.76億
|20.09億
|21.94億
|22.84億
|平均值
|16.89億
|22.38億
|25.63億
|22.84億
|中位數
|16.97億
|22.99億
|26.19億
|22.84億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|4.16億
|2.74億
|6.52億
|11.44億
|11.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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