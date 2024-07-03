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鉅亨速報

營收速報 - 南亞科(2408)6月營收33.63億元年增率高達36.83％

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:15

南亞科(2408-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣33.63億元，年增率36.83%，月增率0.35%。

今年1-6月累計營收為194.24億元，累計年增率44.4%。

最新價為73.7元，近5日股價下跌-0.29%，相關半導體業上漲0.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+26988 張
  • 外資買賣超：+25474 張
  • 投信買賣超：+262 張
  • 自營商買賣超：+1252 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 33.63億 37% 0%
24/5 33.51億 45% 5%
24/4 32.06億 42% -5%
24/3 33.91億 58% 11%
24/2 30.51億 51% -0%
24/1 30.61億 36% -3%

南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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