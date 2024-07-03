營收速報 - 南亞科(2408)6月營收33.63億元年增率高達36.83％
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:15
今年1-6月累計營收為194.24億元，累計年增率44.4%。
最新價為73.7元，近5日股價下跌-0.29%，相關半導體業上漲0.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+26988 張
- 外資買賣超：+25474 張
- 投信買賣超：+262 張
- 自營商買賣超：+1252 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|33.63億
|37%
|0%
|24/5
|33.51億
|45%
|5%
|24/4
|32.06億
|42%
|-5%
|24/3
|33.91億
|58%
|11%
|24/2
|30.51億
|51%
|-0%
|24/1
|30.61億
|36%
|-3%
南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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