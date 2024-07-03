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鉅亨速報

營收速報 - 全新(2455)6月營收2.97億元年增率高達37.17％

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 15:15

全新(2455-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣2.97億元，年增率37.17%，月增率1.71%。

今年1-6月累計營收為17.13億元，累計年增率73.25%。

最新價為174元，近5日股價下跌-1.85%，相關通信網路上漲1.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1586 張
  • 外資買賣超：-2351 張
  • 投信買賣超：+655 張
  • 自營商買賣超：+110 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 2.97億 37% 2%
24/5 2.92億 32% 2%
24/4 2.87億 82% -3%
24/3 2.96億 61% 12%
24/2 2.64億 168% -5%
24/1 2.78億 148% -6%

全新(2455-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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