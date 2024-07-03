營收速報 - 全新(2455)6月營收2.97億元年增率高達37.17％
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 15:15
今年1-6月累計營收為17.13億元，累計年增率73.25%。
最新價為174元，近5日股價下跌-1.85%，相關通信網路上漲1.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1586 張
- 外資買賣超：-2351 張
- 投信買賣超：+655 張
- 自營商買賣超：+110 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|2.97億
|37%
|2%
|24/5
|2.92億
|32%
|2%
|24/4
|2.87億
|82%
|-3%
|24/3
|2.96億
|61%
|12%
|24/2
|2.64億
|168%
|-5%
|24/1
|2.78億
|148%
|-6%
全新(2455-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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