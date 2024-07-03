營收速報 - 艾笛森(3591)6月營收2.27億元年增率高達52.94％
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 16:15
今年1-6月累計營收為12.08億元，累計年增率30.31%。
最新價為31.6元，近5日股價下跌-1.84%，相關光 電 業上漲0.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+323 張
- 外資買賣超：-447 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+770 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|2.27億
|53%
|-2%
|24/5
|2.32億
|48%
|10%
|24/4
|2.10億
|21%
|22%
|24/3
|1.72億
|11%
|4%
|24/2
|1.66億
|17%
|-18%
|24/1
|2.02億
|32%
|15%
艾笛森(3591-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LED照明元件模組、LED車用照明模組及光傳輸元件之研發製造銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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