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鉅亨速報

營收速報 - 艾笛森(3591)6月營收2.27億元年增率高達52.94％

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 16:15

艾笛森(3591-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣2.27億元，年增率52.94%，月增率-2.12%。

今年1-6月累計營收為12.08億元，累計年增率30.31%。

最新價為31.6元，近5日股價下跌-1.84%，相關光 電 業上漲0.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+323 張
  • 外資買賣超：-447 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+770 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 2.27億 53% -2%
24/5 2.32億 48% 10%
24/4 2.10億 21% 22%
24/3 1.72億 11% 4%
24/2 1.66億 17% -18%
24/1 2.02億 32% 15%

艾笛森(3591-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LED照明元件模組、LED車用照明模組及光傳輸元件之研發製造銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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