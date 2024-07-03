闆娘「懸賞」讓員工愛打掃 表現好獎金最高12個月？ 網友讚嘆：高招！

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-03 16:51

有員工在知名論壇發文，公司不花錢請人打掃，完全靠員工輪流清潔， 原以為公司很摳，但後來發現打掃竟有發獎金，且打掃得好最高竟能領到 12 個月的基本薪，於是大家都很認真打掃公司。網友紛紛大讚闆娘有智慧，出高招！

公司發獎金、給分紅犒賞員工是業界常見的鼓勵方式，日前有網友發文表示，公司沒有花錢請人打掃，完全靠員工輪流清潔打掃，一開始還想說這公司也太雷了吧！但是主管補充說新人菜鳥不用輪，由資深員工負責，一次輪一個月，後來發現公司整體而言非常乾淨，還有聽說過有同事週末還來打掃，後來原 Po 更發現，激勵獎金是看清潔程度給的，老闆娘會不定時的在上班前，進來公司打分數，聽說激勵獎金可以領到 12 個月的基本薪資，怪不得大家那麼認真打掃公司。

此文一出引發網友們驚呼，大讚老闆娘有智慧，有人認為「這個激勵獎金要我徒手刷馬桶我也願意」、「那很好噯，不像我公司也是叫員工輪流打掃茶水間哪有什麼獎金」、「12 個月… 我一定每天下班前打掃」、「只要肯給錢，我一定超過一百分」、「蠻棒的，把要給打掃阿姨的給員工」、「有些打掃阿姨還不見得認真咧」、「老闆娘很聰明，打掃的人會心甘情願而且還能維持得很好」。