盤後速報 - 望隼(4771)下週(7月10日)除息3.24元，預估參考價286.27元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
望隼(4771-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.24元。
以今日(7月3日)收盤價289.50元計算，預估參考價為286.27元，息值合計為3.24元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
望隼(4771-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為軟式拋棄型隱形眼鏡製造及銷售。近5日股價上漲1.02%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|289.50
|3.235
|1.12%
|0.0
|2023/07/06
|209.0
|2.5
|1.2%
|0.0
|2022/08/04
|106.0
|1.5
|1.42%
|0.0
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