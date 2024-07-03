search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 望隼(4771)下週(7月10日)除息3.24元，預估參考價286.27元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

望隼(4771-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.24元。

以今日(7月3日)收盤價289.50元計算，預估參考價為286.27元，息值合計為3.24元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

望隼(4771-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為軟式拋棄型隱形眼鏡製造及銷售。近5日股價上漲1.02%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 289.50 3.235 1.12% 0.0
2023/07/06 209.0 2.5 1.2% 0.0
2022/08/04 106.0 1.5 1.42% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23172.431.28%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty