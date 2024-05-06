望隼受惠中國及日本訂單回流 4月營收2.5億年月雙增

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-06 09:36

軟式隱形眼鏡研發設計製造商望準 (4771-TW) 受惠中國以及日本客戶因應備貨需求的訂單回流，挹注望準 4 月營收達 2.5 億元，繳出年月雙增的好成績，月增逾 1 成，年增更超過 5 成。

望隼 4 月營收 2.5 億元，月增 10.66%，年增 58.88%。累計今年 1 至 4 月營收 10.2 億元，年增 52.79%。

望隼表示，4 月營收大幅成長主因為中國與日本客戶因應備貨需求，使得訂單回流，因此繳出年月雙增的亮眼表現。另外，望隼在中國及日本市場耕耘有成，在中國與日本的代工市占率持續攀升，有望帶動今年營收較去年有顯著成長。