望隼受惠中國及日本訂單回流 4月營收2.5億年月雙增
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-06 09:36
軟式隱形眼鏡研發設計製造商望準 (4771-TW) 受惠中國以及日本客戶因應備貨需求的訂單回流，挹注望準 4 月營收達 2.5 億元，繳出年月雙增的好成績，月增逾 1 成，年增更超過 5 成。
望隼 4 月營收 2.5 億元，月增 10.66%，年增 58.88%。累計今年 1 至 4 月營收 10.2 億元，年增 52.79%。
望隼表示，4 月營收大幅成長主因為中國與日本客戶因應備貨需求，使得訂單回流，因此繳出年月雙增的亮眼表現。另外，望隼在中國及日本市場耕耘有成，在中國與日本的代工市占率持續攀升，有望帶動今年營收較去年有顯著成長。
望隼近年積極與中國及日本品牌布局當地市場，若以各地區營收占比看，中國約占 61%，日本占 34%，台灣則占 5%。董事長黃修權先前指出，今年主要市場陸續皆有新品上市，加上上半年每個月的產能擴增至 5200 萬片，稼動率上看 8 至 9 成，看好今年營運再創高峰。
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