盤後速報 - 美琪瑪(4721)下週(7月10日)除息1.1元，預估參考價83.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
美琪瑪(4721-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(7月3日)收盤價85.00元計算，預估參考價為83.9元，息值合計為1.1元，股息殖利率1.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
美琪瑪(4721-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為醋酸鈷、錳、磁性材料生產製造買賣及進出口業務。鈷化合物、錳化合物之生產買賣及進出口業務。鈷金屬、錳金屬之買賣及進出口業務。近5日股價上漲10.04%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|85.00
|1.1
|1.29%
|0.0
|2023/07/17
|96.0
|4.6
|4.79%
|0.0
|2022/07/11
|116.5
|3.8
|3.26%
|0.0
|2021/07/23
|92.8
|1.39
|1.5%
|0.0
|2020/08/26
|62.5
|2.44
|3.9%
|0.0
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