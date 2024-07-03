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鉅亨速報

盤後速報 - 美琪瑪(4721)下週(7月10日)除息1.1元，預估參考價83.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

美琪瑪(4721-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(7月3日)收盤價85.00元計算，預估參考價為83.9元，息值合計為1.1元，股息殖利率1.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

美琪瑪(4721-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為醋酸鈷、錳、磁性材料生產製造買賣及進出口業務。鈷化合物、錳化合物之生產買賣及進出口業務。鈷金屬、錳金屬之買賣及進出口業務。近5日股價上漲10.04%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 85.00 1.1 1.29% 0.0
2023/07/17 96.0 4.6 4.79% 0.0
2022/07/11 116.5 3.8 3.26% 0.0
2021/07/23 92.8 1.39 1.5% 0.0
2020/08/26 62.5 2.44 3.9% 0.0

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