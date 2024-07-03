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鉅亨速報

盤後速報 - 遠傳(4904)下週(7月10日)除息3.25元，預估參考價86.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

遠傳(4904-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.25元。

以今日(7月3日)收盤價89.70元計算，預估參考價為86.45元，息值合計為3.25元，股息殖利率3.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

遠傳(4904-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為行動電話業務。行動電話手機及其零配件之買賣及裝修業務。近5日股價上漲5.63%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 89.70 3.25 3.62% 0.0
2023/07/05 76.7 3.25 4.24% 0.0
2022/07/14 83.0 3.25 3.92% 0.0
2021/07/23 65.1 3.25 4.99% 0.0
2020/07/14 69.0 3.25 4.71% 0.0

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