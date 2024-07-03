盤後速報 - 遠傳(4904)下週(7月10日)除息3.25元，預估參考價86.45元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
遠傳(4904-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.25元。
以今日(7月3日)收盤價89.70元計算，預估參考價為86.45元，息值合計為3.25元，股息殖利率3.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
遠傳(4904-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為行動電話業務。行動電話手機及其零配件之買賣及裝修業務。近5日股價上漲5.63%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|89.70
|3.25
|3.62%
|0.0
|2023/07/05
|76.7
|3.25
|4.24%
|0.0
|2022/07/14
|83.0
|3.25
|3.92%
|0.0
|2021/07/23
|65.1
|3.25
|4.99%
|0.0
|2020/07/14
|69.0
|3.25
|4.71%
|0.0
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