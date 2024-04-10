〈台股盤後〉520概念股暖身 20883點再寫新高後 尾盤翻黑收跌32點

台股今 (10) 日呈現高檔震盪，盤中最高漲至 20883.69 點，再度刷新紀錄。不過，尾盤遭遇賣壓急殺翻黑，終場跌 32.67 點或 0.16%，以 20763.53 點作收，成交量 4353.5 億元。新任閣揆確定由民進黨前主席卓榮泰擔任，激勵 520 概念股搶先暖身，包括重電線纜、生技以及軍工族群走揚。