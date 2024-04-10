〈台股盤後〉520概念股暖身 20883點再寫新高後 尾盤翻黑收跌32點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-10 14:06
台股今 (10) 日呈現高檔震盪，盤中最高漲至 20883.69 點，再度刷新紀錄。不過，尾盤遭遇賣壓急殺翻黑，終場跌 32.67 點或 0.16%，以 20763.53 點作收，成交量 4353.5 億元。新任閣揆確定由民進黨前主席卓榮泰擔任，激勵 520 概念股搶先暖身，包括重電線纜、生技以及軍工族群走揚。
觀察權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 跌 0.49%，鴻海 (2317-TW) 跌 2.22%，台達電 (2308-TW) 跌 1.8%。不過聯發科 (2454-TW) 則強勢表態，漲 3.02%，日月光 (3711-TW) 也漲 1.6%，大立光 (3008-TW) 則收平盤。
準總統賴清德今日也公布新任閣揆，將由民進黨前主席卓榮泰擔任行政院長，激勵相 520 概念股紅通通。重電與線纜族群中，以亞力 (1514-TW) 漲勢最凌厲，強攻漲停鎖住 140.5 元，大亞 (1609-TW) 漲 2.52%，華城 (1519-TW)、華新 (1605-TW)、宏泰 (1612-TW) 也有所表態。
生技族群方面，沛爾生醫 (6949-TW)、光麗 - KY(6431-TW)、杏國 (4192-TW) 強攻漲停，保瑞 (6472-TW)、台耀 (4746-TW)、華安 (6657-TW) 漲逾半根停板。其他還有神隆 (1789-TW) 漲 3.24%，五鼎 (1733-TW) 漲 3.03%，懷特 (4108-TW)、和康生 (1783-TW)、晶碩 (6491-TW)、望隼 (4771-TW)，以及美時 (1795-TW) 也都有 1% 至 2% 的漲幅。
軍工族群部分，中光電 (5371-TW) 與長榮航太 (2645-TW) 盤中一度亮燈漲停，雖隨後漲幅收斂，但仍漲逾半根停板。台船 (2208-TW)、千附 (8383-TW)、駐龍 (4572-TW) 也都有 1% 至 2% 的漲幅。
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