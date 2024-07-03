盤後速報 - 華新科(2492)下週(7月10日)除息2.15元，預估參考價116.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
華新科(2492-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.15元。
以今日(7月3日)收盤價118.50元計算，預估參考價為116.35元，息值合計為2.15元，股息殖利率1.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
華新科(2492-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。積層陶瓷及圓板電容、晶片電阻及保險絲、電感、射頻元件製造銷售。高壓、高頻與精密電容，車用與工業用特殊電阻及陶瓷粉末製造加工。近5日股價下跌3.35%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|118.50
|2.15443
|1.82%
|0.0
|2023/07/28
|95.9
|2.40495
|2.51%
|0.0
|2022/08/10
|93.9
|4.5093
|4.8%
|0.0
|2021/08/30
|189.0
|6.0124
|3.18%
|0.0
|2020/08/06
|184.5
|5.5
|2.98%
|0.0
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