search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 華新科(2492)下週(7月10日)除息2.15元，預估參考價116.35元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

華新科(2492-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.15元。

以今日(7月3日)收盤價118.50元計算，預估參考價為116.35元，息值合計為2.15元，股息殖利率1.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

華新科(2492-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。積層陶瓷及圓板電容、晶片電阻及保險絲、電感、射頻元件製造銷售。高壓、高頻與精密電容，車用與工業用特殊電阻及陶瓷粉末製造加工。近5日股價下跌3.35%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 118.50 2.15443 1.82% 0.0
2023/07/28 95.9 2.40495 2.51% 0.0
2022/08/10 93.9 4.5093 4.8% 0.0
2021/08/30 189.0 6.0124 3.18% 0.0
2020/08/06 184.5 5.5 2.98% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23172.431.28%
華新科118.52.60%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty