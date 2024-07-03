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鉅亨速報

盤後速報 - 所羅門(2359)下週(7月10日)除息1.7元，預估參考價170.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

所羅門(2359-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。

以今日(7月3日)收盤價172.00元計算，預估參考價為170.3元，息值合計為1.7元，股息殖利率0.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

所羅門(2359-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。近5日股價上漲6.31%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 172.00 1.7 0.99% 0.0
2023/07/10 37.3 1.5 4.02% 0.0
2022/07/07 24.4 0.9 3.69% 0.0
2021/06/28 17.7 0.5 2.82% 0.0
2020/06/22 21.5 0.8 3.72% 0.0

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