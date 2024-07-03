盤後速報 - 所羅門(2359)下週(7月10日)除息1.7元，預估參考價170.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
所羅門(2359-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。
以今日(7月3日)收盤價172.00元計算，預估參考價為170.3元，息值合計為1.7元，股息殖利率0.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
所羅門(2359-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。近5日股價上漲6.31%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|172.00
|1.7
|0.99%
|0.0
|2023/07/10
|37.3
|1.5
|4.02%
|0.0
|2022/07/07
|24.4
|0.9
|3.69%
|0.0
|2021/06/28
|17.7
|0.5
|2.82%
|0.0
|2020/06/22
|21.5
|0.8
|3.72%
|0.0
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