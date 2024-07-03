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鉅亨速報

盤後速報 - 山隆(2616)下週(7月10日)除息0.43元，預估參考價23.77元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

山隆(2616-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.43元。

以今日(7月3日)收盤價24.20元計算，預估參考價為23.77元，息值合計為0.43元，股息殖利率1.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

山隆(2616-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為汽車貨櫃貨運業。汽車修理業及其零件買賣。加油站業務及倉儲業務。近5日股價下跌2.02%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 24.20 0.43 1.78% 0.0
2023/08/02 32.95 1.6 4.86% 0.0
2022/06/17 36.8 2.5 6.79% 0.0
2021/07/23 38.3 2.2 5.74% 0.0
2020/06/29 31.2 1.8 5.77% 0.0

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