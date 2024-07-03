盤後速報 - 山隆(2616)下週(7月10日)除息0.43元，預估參考價23.77元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
山隆(2616-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.43元。
以今日(7月3日)收盤價24.20元計算，預估參考價為23.77元，息值合計為0.43元，股息殖利率1.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
山隆(2616-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為汽車貨櫃貨運業。汽車修理業及其零件買賣。加油站業務及倉儲業務。近5日股價下跌2.02%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|24.20
|0.43
|1.78%
|0.0
|2023/08/02
|32.95
|1.6
|4.86%
|0.0
|2022/06/17
|36.8
|2.5
|6.79%
|0.0
|2021/07/23
|38.3
|2.2
|5.74%
|0.0
|2020/06/29
|31.2
|1.8
|5.77%
|0.0
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