大樂透端午加碼已催生5位億萬富翁 快搶最後12組加入百萬俱樂部機會

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-03 15:22

今（113）年大樂透端午加碼總共要送出 100 組 100 萬元，提供民眾加碼活動期間一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重中獎機會，截至上週五（6/28）累計已送出 88 組 100 萬元，剩餘 12 組 100 萬元將繼續加開至全部送出，或至本週五（7/5）活動最後一期，開獎的 12 期中，有 5 期開出頭獎、催生了 5 位億萬富翁。

台彩表示，每週二、五開獎的大樂透自 5 月 21 日起實施端午加碼至今，已開獎的 12 期中，有 5 期開出頭獎、催生了 5 位億萬富翁，也就是說本次端午加碼期間平均每週都有 1 位億萬頭獎得主出現，比起往年平均 6 期開出 1 次頭獎速度快非常多！想晉升為億萬富翁或幸運對中百萬獎項的民眾，不妨把握加碼最後倒數的大好機會。

根據台彩統計，第四屆公益彩券（民國 103 年至 112 年）10 年期間，大樂透在開獎的 1,112 期中，共有 193 期開出頭獎，也就是說平均 6 期、約 3 週左右會開出 1 次頭獎，堪稱億萬富翁製造機。