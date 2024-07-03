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台股收復均線！台積電領漲、開發金亮了？今日盤勢一文掌握

鉅亨研報 2024-07-03 15:42

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台股收復均線！台積電領漲、開發金亮了？今日盤勢一文掌握。(圖:shutterstock)

1. 聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋鴿聲，美股 (02) 日四大指數連兩天收漲，那斯達克標普 500 指數再締新猷。

2. 受美股激勵，台股 (03) 日開高走高，居家生活、金融股買盤點火，開發金 (2883-TW) 一度亮燈漲停、國泰金 (2882-TW)、兆豐金(2886-TW) 漲逾 4%；電子通路族群受資金青睞，益登 (3048-TW) 攻上漲停，大聯大 (3702-TW)、豐藝(6189-TW) 與弘憶股 (3312-TW) 皆有表現，指數終場大漲 293.06 點，收 23172.43 點。

3. 電子權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW) 上漲 1.98% 收 979 點，收復所有均線，廣達 (2382-TW) 收紅，聯發科 (2454-TW)、鴻海(2317-TW) 則收黑。

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:00 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

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