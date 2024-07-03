〈焦點股〉特斯拉股價飆漲 00757上月加碼權重受惠大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-03 11:48

電動車大廠特斯拉 (Tesla) 股價強彈，主要反映第 2 季交車數據優於預期、7 月 23 日將公布第二季財報、特斯拉 8 月預定發表自駕計程車 (Robotaxi) 等題材，在三大引擎催動油門之下，特斯拉還有動力可期。除了電動車主題型 ETF 外，涵蓋科技七雄的統一 FANG+ (00757-TW) 於 6 月下旬甫加碼特斯拉權重，直接成為最大受惠者，昨 (2) 日股價衝破 90 元，今 (3) 日再續揚超過 2%。

根據外電報導，特斯拉公布第二季總付運量，共生產 41 萬輛、交付 44.4 萬輛，優於該公司整理出的市場估計約 438,000 輛以及華爾街平均預期大約 42 萬輛。

此外，特斯拉執行長馬斯克將重新定位特斯拉為 AI 公司，而不僅僅是一家電動車製造商，8 月自駕計程車的亮相，攸關能否向投資人展現特斯拉可以成為 AI 主導者，這一連串題材發威助攻特斯拉股價衝高 10.2%，收在 231.26 美元，市值也增加 600 多億美元。

00757 今年上半年受惠於輝達、微軟、蘋果輪漲，股價從年初的 60 多元穩步向上，每月月線皆收紅，上半年大漲超過三成。

00757 成分股於 6 月下旬進行成分股的權重調整，其中上半年跌深的特斯拉獲逢低加碼權重至 10.52%，躍升為第一大成分股。00757 的投組調整策略從輝達到特斯拉，精準搭上每一波多頭行情，主要因為其資產池裡檔檔皆是產業龍頭，即使成分股漲多休息，還是能有強棒接力向上，展現 00757 優異的投資價值。

統一 FANG+（00757）最新十大成分股權重

名稱 權重 特斯拉 10.52% Snowflake 10.36% 亞馬遜 9.99% Alphabet(GOOGLE 母公司) 9.68% 微軟 9.48% 蘋果 9.37% Meta 9.36% NETFLIX 9.10% 輝達 8.49% BROADCOM 博通 8.43%