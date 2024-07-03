〈焦點股〉特斯拉股價報復性飆漲10% 3檔電動車ETF催油門

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-03 10:40

特斯拉 (TSLA-US) 第二季交車量穩健成長，大幅優於市場預期，周二股價飆漲逾 10%，提振市場對電動車產業的信心，國內投信發行的 3 檔海外電動車 ETF 今 (3) 日同受激勵，強勢上漲約 2%，包括國泰智能電動車 (00893-TW)、富邦未來車 (00895-TW) 與新光標普電動車 (00925-TW)，交投都相當熱絡。

觀察 3 檔海外電動車 ETF 今天市價表現，其中，00893 市價勁揚近 3%，盤中最高來到 22.72 元，改寫掛牌以來新高紀錄，前三大持股分別為輝達、特斯拉、AMD，持股落在 14-18%。此外，00925 市價上漲超過 2%，最高來到 16.43 元；00895 漲幅 1.74%，最高來到 28.73 元。

特斯拉公布 2024 年第 2 季汽車產量和交車量，總產量為 41 萬 831 輛，交車量 44 萬 3956 輛，這些數據皆超出華爾街的預期，該公司股價強漲 10.2%，收在 231.26 美元，市值激增 600 多億美元，此外，特斯拉在能源儲存業務上發展也受到市場肯定。

新光投信表示，近期全球電動車企業績報喜，除特斯拉 Q2 交車數量令市場驚豔外，中國電動車大廠理想汽車與蔚來汽車兩家，6 月交車數輛分別為 4 萬、2.1 萬輛，年增率亦高達 46.7%、98.1%，中國電動車廠銷售成績也相當亮眼。

另外，傳統汽車大廠福斯也繼續加碼電動車市場，6 月 25 日宣布投資 50 億美元給電動車新創公司 Rivian，顯示近期全球電動車廠利多消息不斷，不僅新創車廠銷售報佳績，傳統車廠也急起直追，催動全球電動車 ETF 股價加速起跑。