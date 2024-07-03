〈陸港盤後〉中國6月服務業景氣回落 A股三大指數齊跌

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-03 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（3 日）收盤齊跌，最新數據顯示，中國 6 月財新服務業景氣回落，降至八個月來最低水準，令投資人更加擔憂中國經濟的前景。

滬指周三收盤跌 0.49% 報 2,982.38 點，深證成指跌 0.59% 報 8,760.43 點，創業板指跌 0.3% 報 1,660.12 點。兩市成交額合計人民幣 5,803 億元。

軍工、煤炭、電力、醫藥、銀行、釀酒等類股走低，零售、旅遊、半導體、房地產、食品飲料等族群走高。

香港恒生指數周三收盤漲 1.18%，報 17,978.57 點，恒生科技指數大漲 2.48%，報 3,626.93 點。

《財新網》在周三公布的數據顯示，6 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 51.2，較 5 月低 2.8 個百分點，降至去年 11 月來最低。

中國 6 月財新製造業 PMI 上行 0.1 個百分點至 51.8，為 2021 年 6 月來最高。服務業增長放緩的拖累大於製造業擴張加速的拉動，當月綜合 PMI 回落 1.3 個百分點至 52.8。

財新服務業 PMI 分項數據顯示，6 月服務業經營預期指數處於擴張區間，但數據降至 2020 年 4 月來最低，已連續兩個月回落。部分受訪企業擔心未來一年經濟環境可能惡化，影響產出。

中國國家統計局近日公布的數據顯示，6 月製造業 PMI 維持在 49.5 的水準，服務業商務活動指數微降 0.3 個百分點至 50.2，綜合 PMI 放緩 0.5 個百分點至 50.5，寫下近四個月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6 月市場供求擴張，製造業的表現比服務業更好，但就業收縮，企業樂觀預期不強。市場信心不足和有效需求不足，仍是經濟面臨的極大挑戰。

展望未來，王喆說，政府仍需進一步加強對經濟的支持力道，需進一步落實「三大工程」、房地產調控措施、大規模設備更新、消費品以舊換新等政策。此外，政府推動財稅改革等政策時，應格外注重培育市場經營主體樂觀預期。