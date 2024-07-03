刷新A股紀錄！陸上市公司實施庫藏股規模逾4500億再創高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-03 13:41

中國上市公司持續實施收藏庫藏股計畫，根據 Wind 數據，今年截至週二 (2 日) 已有 1656 家上市公司回購股票，規模達人民幣 1063.81 億元 (約 4500 億台幣)，創歷史同期新高，並超過去年全年的 914.15 億元。

《中國證券報》報導，今年以來，A 股市值持續處於歷史偏低位置，A 股上市公司密集發佈與回購相關的公告，回購潮爆發力道遠超往年。截至週二晚間 9 點，本周已有近 400 家上市公司發佈回購相關公告。

值得注意的是，在今年 A 股市場的回購潮中，實施註銷式回購在 A 股上市公司中逐漸普及，有多家上市公司變更回購用途為「用於註銷並相應減少註冊資本」。

今年迄今實施庫藏股的上市公司中，有 7 家回購金額超過人民幣 10 億元，其中藥明康德已回購 20 億元，三安光電 19.9 億元，寧德時代 16.86 億元，順豐控股、九安醫療、通威股份、凱萊英均逾 10 億元。此外，韋爾股份、格力電器、和邦生物、上汽集團、中國建築、保利發展已均逾 9 億元。包括上述 13 家在內，今年有 25 家上市公司回購金額超過 5 億人民幣。

中國興業證券表示，A 股回購政策自去年底以來不斷優化，今年過不到半年庫藏股規模已超過去年水準。同時，隨著回購制度發展和規模擴大，近年來主動型回購預案後股價相對中證全指的超額收益愈發顯著，相關策略的有效性正逐步提升。 在新 “國九條” 推動資本市場高品質發展、監管層持續強調股東回報的背景下，投資人可適時提升對回購的關注度。

此外，今年上市公司重要股東對增持股票態度積極。根據 Wind 數據，截至週二晚間 9 點，今年共有 384 家上市公司對外發佈重要股東增持相關公告，發佈重要股東增持的上市公司數量持續位於高位。

除發佈新一輪重要股東增持計畫外，近期不少上市公司發佈重要股東增持進展，部分公司增持金額較高。

黃河旋風週二晚間表示，該公司控股股東、部分董監高及 14 名核心管理人員打算在公告披露之日起 6 個月內，透過集中競價方式增持公司股份，合計增持金額在人民幣 5200 萬元到 1 億元之間。