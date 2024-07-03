刷新A股紀錄！陸上市公司實施庫藏股規模逾4500億再創高
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-03 13:41
中國上市公司持續實施收藏庫藏股計畫，根據 Wind 數據，今年截至週二 (2 日) 已有 1656 家上市公司回購股票，規模達人民幣 1063.81 億元 (約 4500 億台幣)，創歷史同期新高，並超過去年全年的 914.15 億元。
《中國證券報》報導，今年以來，A 股市值持續處於歷史偏低位置，A 股上市公司密集發佈與回購相關的公告，回購潮爆發力道遠超往年。截至週二晚間 9 點，本周已有近 400 家上市公司發佈回購相關公告。
值得注意的是，在今年 A 股市場的回購潮中，實施註銷式回購在 A 股上市公司中逐漸普及，有多家上市公司變更回購用途為「用於註銷並相應減少註冊資本」。
今年迄今實施庫藏股的上市公司中，有 7 家回購金額超過人民幣 10 億元，其中藥明康德已回購 20 億元，三安光電 19.9 億元，寧德時代 16.86 億元，順豐控股、九安醫療、通威股份、凱萊英均逾 10 億元。此外，韋爾股份、格力電器、和邦生物、上汽集團、中國建築、保利發展已均逾 9 億元。包括上述 13 家在內，今年有 25 家上市公司回購金額超過 5 億人民幣。
中國興業證券表示，A 股回購政策自去年底以來不斷優化，今年過不到半年庫藏股規模已超過去年水準。同時，隨著回購制度發展和規模擴大，近年來主動型回購預案後股價相對中證全指的超額收益愈發顯著，相關策略的有效性正逐步提升。 在新 “國九條” 推動資本市場高品質發展、監管層持續強調股東回報的背景下，投資人可適時提升對回購的關注度。
此外，今年上市公司重要股東對增持股票態度積極。根據 Wind 數據，截至週二晚間 9 點，今年共有 384 家上市公司對外發佈重要股東增持相關公告，發佈重要股東增持的上市公司數量持續位於高位。
除發佈新一輪重要股東增持計畫外，近期不少上市公司發佈重要股東增持進展，部分公司增持金額較高。
黃河旋風週二晚間表示，該公司控股股東、部分董監高及 14 名核心管理人員打算在公告披露之日起 6 個月內，透過集中競價方式增持公司股份，合計增持金額在人民幣 5200 萬元到 1 億元之間。
銀河證券出具研究報告指出，上市公司回購、重要股東增持一方面顯示股東及管理階層對公司未來發展前景信心及對公司投資價值的認同， 另一方面也有利於穩定股價，保護投資人利益。
- 2024下半年AI投資佈局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇