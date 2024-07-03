鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估上修至21.16元，預估目標價為420元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對億豐(8464-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21元上修至21.16元，其中最高估值22.22元，最低估值19.22元，預估目標價為420元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.22(22.22)
|24.29
|26.75
|最低值
|19.22(19.22)
|21.73
|24.65
|平均值
|21.19(21.07)
|23.28
|25.76
|中位數
|21.16(21)
|23.4
|25.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30,237,000
|33,000,000
|35,811,760
|最低值
|29,027,100
|31,457,000
|33,054,000
|平均值
|29,560,910
|32,320,050
|34,929,320
|中位數
|29,540,000
|32,381,000
|35,106,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.73
|21.07
|18.15
|16.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,913,391
|28,951,432
|29,024,108
|24,414,306
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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