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鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估上修至21.16元，預估目標價為420元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 08:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對億豐(8464-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21元上修至21.16元，其中最高估值22.22元，最低估值19.22元，預估目標價為420元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.22(22.22)24.2926.75
最低值19.22(19.22)21.7324.65
平均值21.19(21.07)23.2825.76
中位數21.16(21)23.425.81

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,237,00033,000,00035,811,760
最低值29,027,10031,457,00033,054,000
平均值29,560,91032,320,05034,929,320
中位數29,540,00032,381,00035,106,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.7321.0718.1516.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,913,39128,951,43229,024,10824,414,306

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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