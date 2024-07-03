鉅亨速報 - Factset 最新調查：京鼎(3413-TW)目標價調升至377元，幅度約7.71%
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 14:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對京鼎(3413-TW)提出目標價估值：中位數由350元上修至377元，調升幅度7.71%。其中最高估值380元，最低估值323元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予京鼎(3413-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立0位、保守悲觀0位。
京鼎(3413-TW)今(3日)收盤價為363.5元。近5日股價上漲12.2%，相關半導體業近5日上漲0.88%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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