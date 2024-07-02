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鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調升至206元，幅度約4.57%

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 16:10

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對微星(2377-TW)提出目標價估值：中位數由197元上修至206元，調升幅度4.57%。其中最高估值215元，最低估值170元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予微星(2377-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立2位、保守悲觀0位。

微星(2377-TW)今(2日)收盤價為179.5元。近5日股價下跌0.55%，相關電腦週邊近5日下跌0.54%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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