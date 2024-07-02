盤後速報 - 億豐(8464)下週(7月9日)除息12元，預估參考價368.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06
億豐(8464-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。
以今日(7月2日)收盤價380.50元計算，預估參考價為368.5元，息值合計為12.0元，股息殖利率3.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
億豐(8464-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各式窗簾、窗簾零件生產及銷售。近5日股價上漲5.88%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|380.50
|12.0
|3.15%
|0.0
|2023/07/19
|343.0
|11.0
|3.21%
|0.0
|2022/07/08
|282.0
|11.0
|3.9%
|0.0
|2021/07/19
|429.0
|10.0
|2.33%
|0.0
|2020/07/16
|335.0
|10.0
|2.99%
|0.0
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