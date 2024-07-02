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鉅亨速報

盤後速報 - 億豐(8464)下週(7月9日)除息12元，預估參考價368.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

億豐(8464-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。

以今日(7月2日)收盤價380.50元計算，預估參考價為368.5元，息值合計為12.0元，股息殖利率3.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

億豐(8464-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各式窗簾、窗簾零件生產及銷售。近5日股價上漲5.88%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 380.50 12.0 3.15% 0.0
2023/07/19 343.0 11.0 3.21% 0.0
2022/07/08 282.0 11.0 3.9% 0.0
2021/07/19 429.0 10.0 2.33% 0.0
2020/07/16 335.0 10.0 2.99% 0.0

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